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Valilikten, Alanya'daki 'bayrak asma görüntüleri'ne açıklama

Antalya Valiliği, Alanya'da bayrak asmayla ilgili sosyal medyada yer alan görüntülerin ilkinin 2018'de çekildiğini, görüntüdeki kişinin Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.
11 Ağustos 2021 17:42
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sosyal medyada çıkan Alanya'da bayrak asmayla ilgili haberlerde çıkan görüntülerin ilki 2018 yılına ait olup, görüntüdeki şahıs ülkemiz vatandaşıdır ve emniyette işlemleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İkinci görüntüdeki kişilerin ise görüntünün çekildiği yerin personeli olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oradaki birden fazla ülkenin bayrağının bulunduğu direklerden sadece birinin gösterildiği anlaşılmakla birlikte, ilgili kişiler Emniyet Müdürlüğümüzce tespit edilerek, konu Başsavcılığımıza intikal ettirilmiştir."
Anadolu Ajansı
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