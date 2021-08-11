Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar
|11 Ağustos 2021 17:49
|+Aa- Yazdır
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzincan'da esnaf ziyareti yaptı. Akşener, Erzincan merkezin ardından Çayırlı ve Tercan ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Tercan'da bir kahvehaneye giren Meral Akşener, bir vatandaşla sohbet ederken vatandaşın da hükümete yönelik eleştirilerde bulunması üzerine şehit ağabeyi Yusuf Budak, oturduğu masadan ayağı kalkarak duruma sert tepki gösterdi. Bir süre gergin anlar yaşanırken Akşener, kahvehaneden dışarı çıkarak esnaf gezisine devam etti.
Şehit ağabeyi Yusuf Budak, "Yalan söylüyorsunuz" şeklinde tepkisini sürdürerek şöyle konuştu:
"Allah'tan korkun. Yalan konuşmayın. Acından ölüyordunuz şimdi çok şeye sahipsiniz. Ne olmuş memlekete. Yalan konuşmayız. 90'lı yılları hatırlayın. Hepimiz kardeşiz. Terörle geçen yıllarda Tendürek'e çıkamıyorduk. Şimdi dört dörtlük askeri güce sahibiz. Açız, açız, açız diyor. Ne açız. Emekli maaşını alıyor akşama kadar keyif çatıyorsun. İsrail'in, ABD'ye karşı dik duruyoruz."
Akşener, Tercan ilçesinin ardından kara yoluyla Erzurum'a hareket etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Karaismailoğlu: Kastamonu ve Bartın'dan da olumsuz haberler geliyor
11 Ağustos 2021 19:11
|Bartın'da mahsur kalan vekil ve ekipler itfaiye ile kurtarıldı
11 Ağustos 2021 18:54
|Sel bölgesinden feci görüntü! Otomobilin üzerinde sele kapılarak kayboldu
11 Ağustos 2021 18:44
|Afet bölgesinde zamanla yarış! Böyle kurtarıldılar
11 Ağustos 2021 18:34
|Karabük'te köprü çöktü, yol ulaşıma kapandı
11 Ağustos 2021 17:17
|Türkeli sele teslim: Beton santrali sele kapıldı
11 Ağustos 2021 16:45
|Bakan Koca: Bartın Kumluca'da selde 1 kişi kayıp
11 Ağustos 2021 16:26
|Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı
10 Ağustos 2021 23:14
|Çanakkale'de insansız helikopter düştü
10 Ağustos 2021 22:41
|Kalp krizi geçiren belediye personeli hayatını kaybetti
10 Ağustos 2021 22:07