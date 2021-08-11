1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu işçisinin zam oranı belirlendi... İşte o protokol

Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı. Protokol ile kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.
11 Ağustos 2021 18:13
+Aa- Yazdır
Kamu işçisinin zam oranı belirlendi... İşte o protokol

Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

İmzalanan protokol ile kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

İşte imzalanan o protokol;

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
16 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Temmuz sonrasında yaşlı, engelli ve engelli yakınlarına yapılan ödeme tutarları belli oldu
11 Ağustos 2021 10:00		 Yıllık yüzde 25'e dayanan gıda enflasyonuna karşı 3 önlem var
10 Ağustos 2021 09:15
Otogaza büyük zam
09 Ağustos 2021 18:04		 Enflasyonu fırsat zamları tetikliyor
08 Ağustos 2021 06:40
Yol yapıldı, arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya uçtu
07 Ağustos 2021 19:37		 Damacana suya 1,5 ay içinde 5 defa zam yapıldı
06 Ağustos 2021 16:17
TCMB'nin enflasyon beklentisi yüzde 16,30'a yükseldi
06 Ağustos 2021 10:59		 Temmuzda fiyatı en fazla artan 'yurt içi turlar', en çok düşen 'patlıcan' oldu
03 Ağustos 2021 11:06
Temmuz enflasyonu açıklandı... İlk aydan memurların maaşı eridi
03 Ağustos 2021 10:15		 Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı
03 Ağustos 2021 10:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:23 - Boşanma aşamasındaki şahıs dehşet saçtı19:11 - Bakan Karaismailoğlu: Kastamonu ve Bartın'dan da olumsuz haberler geliyor19:02 - Kendisiyle aynı adı taşıyan torununu öldürdü18:54 - Bartın'da mahsur kalan vekil ve ekipler itfaiye ile kurtarıldı18:48 - Otomobil ile çekici çarpıştı: 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı18:44 - Sel bölgesinden feci görüntü! Otomobilin üzerinde sele kapılarak kayboldu
18:34 - Afet bölgesinde zamanla yarış! Böyle kurtarıldılar18:26 - Eda Nur'a cinsel saldırı soruşturmasında 2 tutuklama18:22 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:22 - İkna çalışmaları sonucu 6 terörist teslim oldu18:19 - Vali Yerlikaya, İstanbul'daki aşılama oranlarını açıkladı18:13 - Kamu işçisinin zam oranı belirlendi... İşte o protokol
18:00 - Alkollü geldi, sağlık çalışanlarının üzerine yürüyüp masayı dağıttı17:49 - Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar17:45 - Belediye'nin memur alım ilanına şartları taşıyan bir kişi dahi başvurmamış!17:42 - Valilikten, Alanya'daki 'bayrak asma görüntüleri'ne açıklama17:35 - Fuat Oktay'dan Sinan Çiftçi hakkında suç duyurusu
17:28 - Türk-İş Başkanı Atalay'dan işçiye zam açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamu işçisinin zam oranı netleşti, taşerondan kadroya geçenlere 500 TL zam yapıldı
Memurlar için ilk zam teklifi belli oluyor
Ali Yalçın: Hükümetin teklifi memuru hayal kırıklığına uğratmamalı
Belediye Başkan yardımcısı paylaşımı nedeniyle görevden alındı
İşçilere ilk kez kıdem zammı yapıldı
Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama
'Ziya Selçuk'un istifası bürokratik oligarşinin zaferidir'
İşçilere 500 TL verildi. Memurlar, 600 TL seyyanen zam istiyor
2 kamu kurumu toplamda 353 personel almak için ilana çıktı
PAEM Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilkokul birdeki fişler 3
turkovac 2
otobüs 1
ve aşk özür dilemeli bütün yalnızlardan 3
Şirince 1
oriflame 2
sözlükte yalnız olmak 1
bitmeyen pil 2
nike 1
maraş dondurması 1
SON İLANLAR
Nevşehir Öğretmenevi 5 işçi alacak
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı işçi alacak
Tokat Hasanşeyh Belediyesi işçi alacak
Tokat Yolkonak Belediyesi işçi alacak
Milli Savunma Bakanlığı 338 sözleşmeli personel alacak
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bilecik Osmaneli Belediyesi memur alacak
Nükleer Düzenleme Kurumu 15 temizlik işçisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam