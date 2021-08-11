İkna çalışmaları sonucu 6 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 6 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
|11 Ağustos 2021 18:22
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirtildi.
Açıklamada, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 126'ya yükseldiği kaydedildi.
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