Bartın'da mahsur kalan vekil ve ekipler itfaiye ile kurtarıldı

Bartın-Karabük karayolu Kavlakdibi Köprüsü ile Bahçecik köyü köprüsünün çökmesiyle birlikte AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ahmet Sarı, Karayolları, jandarma, İhlas Haber Ajansı eki ve vatandaşlar mahsur kalmıştı. Karabük Belediyesi tarafından bölgeye gönderilen itfaiye aracıyla, yaklaşık iki saat süren çalışmayla çöken köprü arasında kalan vekil ve diğer ekipler, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Karayolları ekiplerinin her iki köprüdeki çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.