Bakan Karaismailoğlu: Kastamonu ve Bartın'dan da olumsuz haberler geliyor
|11 Ağustos 2021 19:11
|+Aa- Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin, "Helikopterlerle Ayancık'tan şu anda tahliyeler yapılmakta, süreci takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede Ayancık'a ulaşarak oradakileri rahatlatıp onların ihtiyaçlarını gidereceğiz." dedi.
Sinop-Ayancık kara yolunda heyelan nedeniyle kayan viyadükleri inceleyen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra burada ilçeye ulaşımın sağlandığı yolun açılması için yürütülen çalışmaları inceledi.
Bakan Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yine bir afetle karşı karşıya olduklarını söyledi.
İlçeye 5 noktada bağlantının kesildiğini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Şu anda yolu açmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız yoğun çalışma içerisindeler. Yine biz de köylerden Ayancık'a ulaşmaya çalışacağız. Helikopterlerle Ayancık'tan şu anda tahliyeler yapılmakta, süreci takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede Ayancık'a ulaşarak oradakileri rahatlatıp onların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Kastamonu ve Bartın'dan da olumsuz haberler geliyor. Orda da bütün arkadaşlarımız bölgede konuşlanmış vaziyette. Yine orda da köprülerde de sıkıntılar var. Ulaşımda da sıkıntılar var. Onları da bir taraftan çözmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. İnşallah bu sıkıntılı süreci de atlatacağız."
Bakan Karaismailoğlu, bütün ekiplerin ekipmanlarla teyakkuz halinde olduğunu belirterek, bir an önce yolları açma çabası içerisinde olduklarını dile getirdi.
Bölgeden yoğun ihbarlar aldıklarını aktaran Karaismailoğlu, hem havadan helikopterlerle hem de karadan yolları açarak ilçeye ulaşma çabası içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bartın'da mahsur kalan vekil ve ekipler itfaiye ile kurtarıldı
11 Ağustos 2021 18:54
|Sel bölgesinden feci görüntü! Otomobilin üzerinde sele kapılarak kayboldu
11 Ağustos 2021 18:44
|Afet bölgesinde zamanla yarış! Böyle kurtarıldılar
11 Ağustos 2021 18:34
|Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar
11 Ağustos 2021 17:49
|Karabük'te köprü çöktü, yol ulaşıma kapandı
11 Ağustos 2021 17:17
|Türkeli sele teslim: Beton santrali sele kapıldı
11 Ağustos 2021 16:45
|Bakan Koca: Bartın Kumluca'da selde 1 kişi kayıp
11 Ağustos 2021 16:26
|Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı
10 Ağustos 2021 23:14
|Çanakkale'de insansız helikopter düştü
10 Ağustos 2021 22:41
|Kalp krizi geçiren belediye personeli hayatını kaybetti
10 Ağustos 2021 22:07