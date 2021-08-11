1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vaka sayıları 27 binin üzerine çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.
11 Ağustos 2021 20:19
+Aa- Yazdır
Vaka sayıları 27 binin üzerine çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 363 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,19, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 50,24 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 42 milyon 944 bin 623'ü birinci doz, 31 milyon 186 bin 864'ü ikinci doz, 6 milyon 179 bin 875'i üçüncü doz olmak üzere 80 milyon 311 bin 362'ye yükseldi.

Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 296 bin 688 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.

- "Artık aşı var"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sağlık çalışanları üzerinde yapılan araştırma 3. doz aşının önemini ortaya koydu
11 Ağustos 2021 20:55		 İçişlerinden sel bölgelerindeki vatandaşlara uyarı
11 Ağustos 2021 19:36
Bakan Pakdemirli: Burdur Bucak yangını tehlikeli
11 Ağustos 2021 16:21		 Trabzon, Rize ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı
11 Ağustos 2021 15:05
'Yanıklara yoğurt ve diş macunu gibi ürünleri sürmeyin' uyarısı
11 Ağustos 2021 14:52		 Eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
11 Ağustos 2021 14:50
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
11 Ağustos 2021 13:37		 Kırmızıya dönen ilçeler yine maskesiz mesafesiz
11 Ağustos 2021 13:35
BM İklim Raporu'na göre İstanbul üç adaya bölünecek
11 Ağustos 2021 13:07		 Yangının ortasında kalan kaplumbağayı polisler kurtardı
11 Ağustos 2021 13:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:19 - Erdoğan: Sel felaketinde bir kaybımız ve aranan vatandaşlarımız var21:12 - Balık avlamak için gittiği gölde kaybolan amatör balıkçı bulundu21:01 - Muğla yangınlarında 62 mahalle ve 38 bin 715 kişi tahliye edildi20:58 - Fethiye otogarında bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı20:55 - Sağlık çalışanları üzerinde yapılan araştırma 3. doz aşının önemini ortaya koydu20:47 - Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastalar, helikopterlerle Sinop'a nakledildi
20:32 - EGM uyardı: Instagram hesabınız çalınırsa bunları yapın20:19 - Vaka sayıları 27 binin üzerine çıktı20:09 - Otelde karantina başladı; günlük ücret 2 bin lirayı buluyor20:01 - Fuat Oktay'dan Sinan Çiftçi hakkında suç duyurusu19:50 - Bakan Koca: Net şekilde söylüyorum tüm okullar zamanında açılacak19:43 - Karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren polis, intihar etti
19:41 - Geri park dikkatsizliği 1 yaşındaki bebeğin canına mal oldu19:36 - İçişlerinden sel bölgelerindeki vatandaşlara uyarı19:11 - Bakan Karaismailoğlu: Kastamonu ve Bartın'dan da olumsuz haberler geliyor19:02 - Kendisiyle aynı adı taşıyan torununu öldürdü18:54 - Bartın'da mahsur kalan vekil ve ekipler itfaiye ile kurtarıldı
18:48 - Otomobil ile çekici çarpıştı: 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kamu işçisinin zam oranı netleşti, taşerondan kadroya geçenlere 500 TL zam yapıldı
Memurlar için ilk zam teklifi belli oluyor
Ali Yalçın: Hükümetin teklifi memuru hayal kırıklığına uğratmamalı
İşçilere ilk kez kıdem zammı yapıldı
Belediye Başkan yardımcısı paylaşımı nedeniyle görevden alındı
'Ziya Selçuk'un istifası bürokratik oligarşinin zaferidir'
Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama
2 kamu kurumu toplamda 353 personel almak için ilana çıktı
İşçilere 500 TL verildi. Memurlar, 600 TL seyyanen zam istiyor
PAEM Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geçen ömrün farkına varmak 1
abaküs 2
Türkiye'de eğitimin artık albenisini kaybetmesi 3
seyyanen zam 1
bulaşığa bağlı sırt kilitlenmesi sendromu 1
deri jartiyer 1
şu an çalan şarkı 1
maraş dondurması 1
kredi kartında biriken puanlar 2
lavaş 3
SON İLANLAR
Nevşehir Öğretmenevi 5 işçi alacak
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı işçi alacak
Tokat Hasanşeyh Belediyesi işçi alacak
Tokat Yolkonak Belediyesi işçi alacak
Milli Savunma Bakanlığı 338 sözleşmeli personel alacak
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bilecik Osmaneli Belediyesi memur alacak
Nükleer Düzenleme Kurumu 15 temizlik işçisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam