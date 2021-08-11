EGM uyardı: Instagram hesabınız çalınırsa bunları yapın
|11 Ağustos 2021 20:32
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Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik etmek amacıyla Ağustos 2020'de kurulan SİBERAY'da vatandaşların sosyal medya hesaplarının güvenliğini sağlamaları için alınacak önlemlere yer verildi.
Çoğunlukla Instagram platformu üzerinden gerçekleştirilen bu tarz saldırı girişimlerine maruz kalmamak için yapılması gerekenler şöyle sıralandı:
"Farklı birisinin hesabınıza giriş yaptığı anda haberinizin olması için 'şüpheli giriş uyarıları' açılmalı. Sosyal medya hesabınıza kayıtlı e-posta ve telefon numarası güncel olmalı. Hesap güvenliği için en az altı rakam, harf ve noktalama işaretlerinden oluşan güçlü şifre oluşturulmalı. Şifreler, internette kullanılan diğer şifrelerden farklı olmalı. Instagram 'iki faktörlü kimlik doğrulama' özelliği açılmalı. Instagram hesabının parolası, asla bir başka kişiyle veya bir uygulamayla/web sitesiyle paylaşılmamalı ve farklı mecralarda hesaba giriş yapılmamalı.
Güvenilmeyen bir Wi-Fi ağı veya cihaz üzerinden hesaba giriş yapılmamalı. Ortak kullanılan teknolojik cihazlarla sosyal medya hesaplarına giriş yapıldığında mutlaka çıkış yapılmalı. 'Beni hatırla' özelliği aktif hale getirilmemeli. 'Beni hatırla' özelliği açık kaldığında tarayıcılar ve uygulamalar kapatılsa bile sosyal medya hesaplarına başka kişiler ulaşabilir."
Uygunsuz içerik, spam, rahatsız edici içerik, başka bir profili taklit etme ve kişiye ait özel bilgilerin paylaşılması konularında Instagram yardım merkezine başvurulabileceği belirtilirken Instagram'daki bir taklit hesabın, "https://help.instagram.com/contact/636276399721841" linkinden şikayet edilebileceği bildirildi.
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