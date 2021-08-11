Mersin'de FETÖ'nün askeri yapılanması operasyonunda 17 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9 Ağustos'ta aralarında muvazzaf subayların da olduğu 12 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında aranan 5 kişi, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, ankesörlü hatlardan arandığı belirtilen muvazzaf bir yarbay, bir yüzbaşı, bir teğmenin yanı sıra biri emekli 6 astsubay, biri açığa alınmış biri de emekli 4 uzman çavuş, daha önce ihraç edilen bir binbaşı ve askeri okulla ilişiği kesilen 3 öğrenci hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Mersin'in yanı sıra Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Muğla, Sivas, Erzincan, Şırnak, Edirne, Balıkesir ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden, aralarında subayların da olduğu 12'si gözaltına alınmıştı.