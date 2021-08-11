Okullar açılacak mı? Erdoğan yanıtladı
Erdoğan, yüz yüze eğitime geçiş konusunun 16 Ağustos Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında değerlendirileceğini bildirdi.
|11 Ağustos 2021 22:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış siyasetteki mücadele alanlarından, iç politikadaki sıcak tartışmalara, gündeme dair bütün gelişmeleri Kanal D-CNN TÜRK ortak yayınında değerlendirdi.
OKULLAR AÇILACAK MI?
Müjdeyi yeni Milli Eğitim Bakanı'ndan alacaksınız. Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda bu konuyu ele alacağız. Yüz yüze eğitime geçebilmek temennimiz. Mahmut Bey; gerçekten 'okullarımızı açalım' diyorsa, Kabine olarak bu işe ikna olursak 'Hayırlı olsun' deriz.
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