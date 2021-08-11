Altındağ'da büyük provokasyon: Suriyelilerin dükkanlarına saldırıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanmasının ardından mahalle sakinleri sokağa dökülmüş ve gergin anlar yaşanmıştı. Polisin vatandaşları zorlukla sakinleştirdiği olaylar bugün de devam ediyor. Ağır yaralanan Emirhan Yalçın'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin haberini alan vatandaşlar, tekrar sokağa döküldü.

GERGİNLK GİDEREK BÜYÜYOR

Polis ekipleri Altındağ'da vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda ikna etmeye uğraşırken bir yandan da mahalle sakinleri sokaklarda devriye atmaya devam ediyor. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kalabalıkların sokaklarda koşuşturmaları da yer alıyor.

ÖFKELİ KALABALIK DÜKKANI KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ

Gerginliğin giderek arttığı bölgede öfkeli bir kalabalık, Suriyelilerin dükkanlarına da saldırmaya başladı. Bir dükkanın girişinin parçalanarak mekanın kullanılamaz hale getirilmesi saniye saniye kaydedildi. Öte yandan bir grup vatandaş ise yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı evlerin camlarını taşladı.

POLİS EKİPLERİ SIK SIK UYARI YAPIYOR

Mahallede gerginlik giderek tırmanırken polis ekipleri vatandaşların evlerine dağılması için anons yaptı. Anonsta provokasyona karşı uyarı yapılarak "Evlere dağılalım lütfen. Provokatif edilecek kişilere itibar etmeyin. Her daim sizlerleyiz, yanınızdayız. Desteğiniz için teşekkürler. Sevgili Altındağ sakinlerimiz sizlerin güvenliği için gece gündüz görev yapan polislerimize yardımcı olun" denildi.