Selde kaybolan 13 yaşındaki Rabia aranıyor
Kastamonu'da 13 yaşındaki Rabia Aydemir babasının yanında sele kapıldı. Ekipler genç kızı bulmak için çalışma başlattı.
|11 Ağustos 2021 23:46
|+Aa- Yazdır
İlçeye bağlı Özlüce köyünde yaşayan İbrahim Aydemir, bölgedeki yoğun yağışın ardından çocukları Erva ve Rabia Aydemir ile evden çıkarak aracına binmek isterken bir anda bölgedeki Zarvana Çayı'nın yükseldiğini ve aracı ile traktörünün sel sularına kapıldığını söyledi.
Bu sırada 13 yaşındaki kızı Rabia Aydemir'in de sele kapıldığını belirten baba İbrahim Aydemir, olayın bir anda yaşandığı ifade etti.
Sel sularına kapılan küçük kızın bulunması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce bölgeden çıkarılan Erva Aydemir ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Karaismailoğlu: Ayancık'ta tahliye işlemleri yarın başlayacak
11 Ağustos 2021 23:58
|Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
11 Ağustos 2021 23:34
|Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı'nı su bastı
11 Ağustos 2021 22:35
|Bakan Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta kurtarma çalışmalarına katıldı
11 Ağustos 2021 21:53
|Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastalar, helikopterlerle Sinop'a nakledildi
11 Ağustos 2021 20:47
|Bartın'da mahsur kalan vekil ve ekipler itfaiye ile kurtarıldı
11 Ağustos 2021 18:54
|Afet bölgesinde zamanla yarış! Böyle kurtarıldılar
11 Ağustos 2021 18:34
|Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar
11 Ağustos 2021 17:49
|Karabük'te köprü çöktü, yol ulaşıma kapandı
11 Ağustos 2021 17:17
|Türkeli sele teslim: Beton santrali sele kapıldı
11 Ağustos 2021 16:45