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Fındık alım fiyatları belli oldu

Fındık alım fiyatı yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 olarak belirlendi.
11 Ağustos 2021 23:50
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Fındık alım fiyatları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık alım fiyatlarını açıkladı.

Erdoğan, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır" dedi.

CNN Türk ve Kanal D yayınında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz."

TMO'nun fındık alım fiyatıyla ilgili Erdoğan, "Nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor" diye konuştu.
Memurlar.Net
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