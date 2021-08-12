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Kimya öğretmeni, hangi halde atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak değerlendirilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Kimya/Kimya Teknolojisi alan öğretmeninin hangi halde "atölye ve laboratuvar öğretmeni" hangi halde "genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni" olarak değerlendirilmesi gerektiğiyle ilgili önemli bir görüş yazısı verdi.
12 Ağustos 2021 00:15
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Kimya öğretmeni, hangi halde atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak değerlendirilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Kimya/Kimya Teknolojisi alan öğretmenleriyle ilgili verdiği görüşte, "Kimya Teknolojisi" alanında eğitim verilen bir mesleki ve teknik kurumda görev yapan ve bu dersleri okutan Kimya/Kimya Teknolojisi alan öğretmeninin "atölye ve laboratuvar öğretmeni" olarak değerlendirilmesi aksi durumda "genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Memurlar.Net
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