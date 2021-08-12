Kimya öğretmeni, hangi halde atölye ve laboratuvar öğretmeni olarak değerlendirilir?
Milli Eğitim Bakanlığı Kimya/Kimya Teknolojisi alan öğretmeninin hangi halde "atölye ve laboratuvar öğretmeni" hangi halde "genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni" olarak değerlendirilmesi gerektiğiyle ilgili önemli bir görüş yazısı verdi.
|12 Ağustos 2021 00:15
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Milli Eğitim Bakanlığı Kimya/Kimya Teknolojisi alan öğretmenleriyle ilgili verdiği görüşte, "Kimya Teknolojisi" alanında eğitim verilen bir mesleki ve teknik kurumda görev yapan ve bu dersleri okutan Kimya/Kimya Teknolojisi alan öğretmeninin "atölye ve laboratuvar öğretmeni" olarak değerlendirilmesi aksi durumda "genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
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