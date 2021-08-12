'Köyceğiz yangını kontrol altına alındı'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, (Muğla) Köyceğiz yangının da kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli, Burdur Bucak yangınına ilişkin "Yangınla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk ve savcılık araştırmalarına devam ediyor." dedi.
|12 Ağustos 2021 00:25
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