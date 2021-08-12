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Öğretmenevi odaları internetten satılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenevlerindeki boş yatakların internet üzerinden satılması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.
12 Ağustos 2021 00:27
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Öğretmenevi odaları internetten satılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenevlerindeki yatakların internet üzerinden satılması için gerekli yazılımsal desteğin alınması için, tüm birimlere yazı göndermiş ve 15/06/2019 tarihine kadar işlemlerin tamamlanmasını istemişti.

300'e yakın öğretmenevi ve akşam sanat okul gerekli yazılımları satın alarak internet üzerinden satışa başladı. Ancak pandemi nedeniyle işletme gelirleri düşünce, bazı öğretmenevleri yazılımlara dair sözleşmeleri yenilemedi.

Milli Eğitim bakanlığı Temmuz ayının sonunda ikinci bir yazı yazarak, 25 oda ve üzerinde yatağa sahip bulunan öğretmenevlerinin sözleşmelerini yenilemelerini istedi. MEB yazısında 80 ve üzeri oda kapasitesine sahip kurumlarda toplam oda sayısının en az yüzde 50'sinin online rezervasyona açılmasını istedi. 23-39 oda kapasitesine sahip kurumlarda en az5 odanın; 40-79 oda kapasitesine sahip kurumların ise en az 10 odasını online rezervasyona kapatmaları istendi.

Memurlar.Net
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