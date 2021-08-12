Sahil Güvenlik unsurlarınca Kastamonu ve Sinop'ta selde mahsur kalan 53 kişi kurtarıldı
|12 Ağustos 2021 00:37
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Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu ve Sinop'ta mahsur kalan 53 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 helikopter ve kara ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sinop, Kastamonu ve Bartın'da şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketi sonucu mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere transferlerinin sağlanması maksadıyla 3 Sahil Güvenlik helikopteri ve karadan kurtarma ekiplerinin görevlendirildiği bildirildi.
Açıklamada, görevlendirilen Sahil Güvenlik helikopterleri tarafından Sinop'un Ayancık ilçesinde 46, kara ekipleri tarafından Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 7 olmak üzere toplam 53 vatandaşın güvenli bölgeye tahliyesinin emniyetli bir şekilde gerçekleştirildiği, bölgedeki tahliye faaliyetlerine devam edildiği vurgulandı.
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