MEB, yönetici görevlendirme takviminde değişiklik yaptı
Milli Eğitim Bakanlığı ilk defa yönetici görevlendirme takviminde, okulların 6 Eylül'de açılacak olmasına bağlı olarak güncelleme yaptı. Tercihlerin alınmasında takvim, "26 Ağustos-1 Eylül"den, "25-31 Ağustos" arasına alındı. Başvuru sonuçları da 1 Eylül'de açıklanacak.
|12 Ağustos 2021 00:39
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan ilgi yazı eki 2021 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi ekteki şekilde güncellenmiştir.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Öğretmenevi odaları internetten satılacak
12 Ağustos 2021 00:27
|Aşı olmayan öğretmenlerden 'gerekçe' istendi
11 Ağustos 2021 10:59
|İlçe milli eğitim müdürü 5. defa görevden alındı
10 Ağustos 2021 11:21
|Yeni bakandan tebrik etmek isteyenlere çağrı: Fidan bağışı yapın!
09 Ağustos 2021 10:12
|LGS kapsamında ikinci nakil sonuçları açıklandı
09 Ağustos 2021 08:34
|Bakan Özer, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrıldı
08 Ağustos 2021 21:01
|MEB'de bakan yardımcılarının görev dağılımı açıklandı
08 Ağustos 2021 18:32
|2 il milli eğitim müdürü, MEB'e genel müdür oldu
07 Ağustos 2021 19:22
|Yeni Bakan, ilk uygulamalar ve yaratıcı projelerle biliniyor
07 Ağustos 2021 11:06
|Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor
06 Ağustos 2021 10:05