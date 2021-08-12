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MEB, yönetici görevlendirme takviminde değişiklik yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı ilk defa yönetici görevlendirme takviminde, okulların 6 Eylül'de açılacak olmasına bağlı olarak güncelleme yaptı. Tercihlerin alınmasında takvim, "26 Ağustos-1 Eylül"den, "25-31 Ağustos" arasına alındı. Başvuru sonuçları da 1 Eylül'de açıklanacak.
12 Ağustos 2021 00:39
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MEB, yönetici görevlendirme takviminde değişiklik yaptı

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan ilgi yazı eki 2021 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi ekteki şekilde güncellenmiştir.

Memurlar.Net
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