Ankara Valiliği'nden Altındağ açıklaması
Ankara Valiliği, Altındağ ilçesinde yaşanan bazı gösteri ve olayların sona erdiğini bildirdi.
|12 Ağustos 2021 03:16
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Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen birtakım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibarıyla sona ermiştir. Halkımızın provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.
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