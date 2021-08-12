Dev kayalar yola düştü, ilçe yolu ulaşıma kapandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle dev kaya parçaları yola düştü. Karabük ile Yenice ilçesi arasındaki yol ulaşıma kapanırken, karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.
|12 Ağustos 2021 03:17
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Karabük ile Yenice ilçesi yolu üzerinde bulunan Suçatı Tüneli girişinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda dev kaya parçaları yola yuvarlandı. Kaya parçalarının düştüğü esnada yoldan geçen araç olmaması olası bir faciayı önledi. Yol ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri iş makineleriyle yolu açmak için çalışma başlattı.
Karabük Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, Bölgemizde yaşanan aşırı yağışlar sonucu Karabük-Yenice yolu Suçatı Tüneli girişinde heyelan meydana gelmiş olup yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Karayolları ekiplerinin yol temizlenmesinin ardından yol trafiğe açılacaktır." ifadelerine yer verildi.
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