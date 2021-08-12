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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sel bölgelerine dair açıklama yaptı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Karadeniz bölgesinde 3 ilde yaşanan sel felaketi ile ilgili tahliye çalışmaları hakkında açıklama yaparak, "Bartın'da 318 kişi, Kastamonu'da 210 kişi, Sinop'ta 106 kişi helikopterler ve araçlar ile tahliye edilmiştir" dedi.
12 Ağustos 2021 05:28
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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sel bölgelerine dair açıklama yaptı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce; Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta aşırı yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. İnce, aşırı yağışların ardından yaşanan sel afetinde mahsur kalanların tahliye çalışmaları hakkında bilgi paylaştı. Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydeden İnce, "Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle şu an itibarıyla; Bartın'da 318 kişi, Kastamonu'da 210 kişi, Sinop'ta 106 kişi helikopterler ve araçlar ile tahliye edilmiştir. Arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarımız tüm ekiplerle titizlikle devam etmektedir" ifadelerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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