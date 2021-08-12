Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde caminin içine sahra hastanesi kuruldu
|12 Ağustos 2021 05:29
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Sağlık Bakanlığının talimatıyla, Bozkurt ilçesinde bulunan Yeni Cami içerisine kurulan hastanede, selde yaralanan ve kronik rahatsızlıkları olan hastalar tedavi edilmeye başlandı.
Sedye kurulumları gerçekleştirilen ve çeşitlik ilk yardım malzemeleri temin edilen hastanede aynı anda 10 hastaya ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu kaydedildi.
Hastanenin içinde acil tıp uzmanı doktor, hemşire, UMKE ekibi, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve paramedik görev yapıyor.
Burada ilk tedavisi yapılan hastaların, Acil Servis ekiplerince Kastamonu'ya götürüleceği belirtildi.
Selden etkilenen ve hastanede tedavi altına alınan İrfan Çınar, yetkililere teşekkür ederek, "Ben daha önce böyle bir felaket görmedim. Ben 5. kattaydım, 3 buçuk metre binayı su bastı, bir arkadaşımız maalesef sele kapıldı. Şu an bir sıkıntımız yok, evimden aldılar, koluma girdiler, buraya getirdiler ambulansla. Karnımızı doyurdular, yalnız acımız büyük. Bizimle çok ilgileniyorlar, Allah devlete zeval vermesin" diye konuştu.
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