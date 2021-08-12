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Meteoroloji bazı bölgelerde sel baskını için uyardı - Haritalı

KUVVETLİ VE YER YER ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Karadeniz kıyıları ile Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Ordu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
12 Ağustos 2021 06:30
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Meteoroloji bazı bölgelerde sel baskını için uyardı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Niğde, Kayseri, Sivas, Çankırı, Hakkari çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Ankara'nın kuzeyi ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Gümüşhane çevreleri ve Erzincan'ın kuzey ve batısında kuvvetli, Bartın, Ordu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ VE YER YER ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Karadeniz kıyıları ile Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Ordu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Memurlar.Net
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