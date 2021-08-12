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Şok mangasında 4 bin kişi işkence gördü

FETÖ'den olmadıkları için askeri okulda şok mangalarında işkence ve baskı görenler yaşadıklarını TV Net'te anlattı. Eski Hava Harp Okulu öğrencisi Batu Meftun, 15 Temmuz'da İncirlik'i yöneten Albay Bekir Ercan Van'ın işkenceleri başlatan ilk kişi olduğunu anlattı. Mezuniyetine 21 gün kala TSK'dan ihraç edilen Ersel Şimşek de "Bu işkenceleri gören 4 bin kişiyiz" dedi.
12 Ağustos 2021 06:40
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Şok mangasında 4 bin kişi işkence gördü

FETÖ'nün, kendilerine boyun eğmeyen askeri öğrencilere "şok mangası" adı altında uyguladığı işkenceleri yaşayanlar anlattı.

TV Net'te programa katılan FETÖ'nün şok mangalarına şahitlik etmiş dönemin Harp Okulu öğrencileri, 15 Temmuz'da Ankara'yı bombalayan F16'lara havada yakıt sağlayan tanker uçakların kaldırılması emrini veren eski Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın şok mangalarında işkenceleri ilk başlatan adam olduğunu söyledi.

UÇUŞTA ELEYEMEDİ İŞKENCEYLE YOLLADI

Eski Hava Harp Okulu öğrencisi Batu Meftun, "Hava Harp Okulu'na girerken uçuş için öğrencilere bir sınav yapılıyor. O dönem Kurmay Pilot Albay olan Bekir Ercan Van işkenceleri ilk başlatan adam. Uçuşta eleyemiyorsa adamı işkence yoluyla yollarlar" dedi.

Kara Harp Okulu öğrencisi Hakan Ekşi,

"Şok mangası denilen 15'er kişilik gruplar yaptılar. Ailelerimiz bizden haber alamıyordu. Su içmek bile bize haramdı. Suyu getirip bir buçuk litre suyu on saniyede içmemizi istiyordu. İşkencenin boyutu giderek artıyordu"

diye konuştu. Mezuniyetine sadece 21 gün kala askeriyeden ihraç edilen Ersel Şimşek "Bizim gibi bu işkenceyi gören 4 bin kişiyiz" ifadelerini kullandı.
Yeni Şafak
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