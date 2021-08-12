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Ormana götürdüğü kız arkadaşını öldürdü

İstanbul Sultangazi'den korkunç bir kadın cinayeti haber geldi. Ormanlık alana götürdüğü kız arkadaşını öldüren adam kaçtı.
12 Ağustos 2021 07:18
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Ormana götürdüğü kız arkadaşını öldürdü

Bir kadın cinayeti haberi de Sultangazi'den geldi. Ormanlık alana götürdüğü kız arkadaşını vurduktan sonra kaçan şüpheli emniyet tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi.

CİNAYETİ ORMANLIK ALANDA İŞLEDİ

Mehmet D. (31) kız arkadaşı Ulviye Avağ ile (32) dün akşam Gazi Caddesi'ndeki ormanlık alanda buluştu. Mehmet D., burada sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle kız arkadaşı ile tartışıp kurşun yağdırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAÇAN ZANLI BEYOĞLU'NDA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli Mehmet D. Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı.Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖLDÜRÜLEN KADIN DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Öte yandan daha önce, Ulviye Avağ'ın birçok defa şüpheli hakkında tehdit ve benzeri suçlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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