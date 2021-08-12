Kastamonu Bozkurt'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli oldu. Dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi
|12 Ağustos 2021 07:19
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı'nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu. Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü.
Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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