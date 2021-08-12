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İnşaat maliyeti zorluyor

İnşaat maliyetlerinin son bir yılda yüzde 42,4 artış gösterdiğini belirten İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım "Gerçekte ise maliyet artışı yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşti. Maliyet artışının büyük kısmını fiyatlara yansıtmamaya gayret ettik. Bundan sonra böyle bir şansımız olmayabilir" dedi
12 Ağustos 2021 07:21
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İnşaat maliyeti zorluyor

Korona ile birlikte inşaat sektöründe maliyetler rekor seviyeye yükseldi. İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım inşaat maliyetlerinde son bir yılda yüzde 42,4 oranındaki artışın aysbergin görünen yüzü olduğunu belirterek gerçekte ise maliyet artışının yüzde 100'ü geçtiğini söyledi.

BİR YILDA YÜZDE 50'YE YAKIN ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre haziran ayı inşaat maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 2,89, yıllık yüzde 42,48 yükseldi. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 53,7, işçilik endeksi yüzde 19,88 artış gösterdi. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de yüzde 42,46 artış gösterdi. Maliyetlerdeki artışın sektöre etkisinin ise çok daha fazla olduğunu dile getiren İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım "İnşaat maliyetlerinde son bir yılda yaşanan yüzde 42,4 oranındaki artış, aysbergin görünen yüzünü temsil ediyor. Gerçekte geçtiğimiz dönemdeki maliyet artışı yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşti. Konut yapımcıları olarak yüzde 100 civarında gerçekleşen maliyet artışının büyük kısmını absorbe ederek enflasyonu daha fazla körüklememesini ve konut fiyatlarının erişilebilir kalmasına gayret ettik. Devam eden projelerde bu gayretimiz olumlu sonuç buldu ve maliyetlerden kaynaklanan fiyat artışının yarısı nihai tüketiciye yansıdı" diye konuştu. Yeni projelerde fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Durbakayım şunları kaydetti: Bundan sonra başlayacak yeni projelerde böyle bir şansımız olmayabilir. Başta demir ve çimento olmak üzere inşaatın temel hammaddelerinde gerçekleşen artışların tamamı konut fiyatlarına yansıyabilir. Biz yine gücümüzün yettiği kadar maliyet artışlarını dizginlemeye çalışacağız. Hafta sonları için yeni sınırlamalar olmazsa ve uygun faiz ve uygun arsa temininin sağlanması yönünde kamu desteğini arkamıza aldığımız zaman; çarkları sağlıklı bir şekilde döndürmeyi sürdürdüğümüz sürece bunu yapabileceğimize inanıyorum.
İhlas Haber Ajansı
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