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Sanayici harıl harıl çalışıyor

Sanayide hızla dönen çarklar, Türkiye ekonomisine büyük sıçrama yaşattı. 7/24 harıl harıl çalışarak siparişlerini yetiştirmeye çalışan Türk sanayicisi, yeni yatırımlar için kolları sıvamış durumda
12 Ağustos 2021 07:40
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Sanayici harıl harıl çalışıyor

Büyümesi ile dünyanın önde gelen ekonomilerine meydan okuyan, ihracatı ilk defa 200 milyar dolar seviyesini aşan ve pandeminin olumsuz etkilerine rağmen işsizliği üç yılın en düşük rakamlarına gerileyen Türkiye'nin yüksek performansı sahadan da net bir şekilde görülüyor. Yurdun doğusundan batısına birçok tesis, yurtdışı ve yurtiçinden aldığı siparişleri yetiştirmek için harıl harıl çalışıyor.

Üretim kapasitelerini en üst seviyeye çıkaran firmalar, yeni yatırımlar için kolları sıvamış durumda. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tuğçelik ve Dilovası İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerinde üretim yapan PİKSAN CNC'yi ziyaret eden SABAH, Türkiye'nin üretim hamlesinin olumlu sonuçlarını yerinde inceledi.

İKİNCİ FABRİKAYI GEBZE'YE KURDU

beyaz eşya ve otomotiv sektörüne yönelik yüksek basınçlı alüminyum teknolojisi ile parça üretimi yapan Tuğçelik, yatırım atağına kalkan firmalardan biri. Üretiminin yüzde 70'ini ihracat yoluyla satan şirket, Gebze'de kurduğu yeni fabrikayla artan müşteri taleplerine daha hızlı yanıt vermeye hazırlanıyor. Beyaz eşya sektörüne yönelik üretiminin tamamını yeni fabrikasına taşıyacak olan şirket, böylece otomotiv sektörü için önemli bir kapasite açmayı planlıyor.

Yeni fabrikalarında ekim ayında üretime başlayacaklarını söyleyen Tuğçelik Genel Müdürü Burak Nergiz, "Yüzde 35-40 kapasitemizi Gebze'ye kaydıraraceğız" dedi. Yatırımın 4 milyon euroluk kısmının realize edildiğini söyleyen Nergiz, şunları kaydetti: "İki tesise yapacağımız yatırım toplamda 10 milyon euroyu bulacak. Toplam istihdamımızı 500 kişiye çıkarmayı planlıyoruz." Otomotiv sektöründe elektrikli araca hızlı bir dönüşüm olduğunu belirten Nergiz, "Son aldığımız 3-5 proje kapsamında elektrikli araçların batarya kapaklarının alüminyum parçalarını üreteceğiz" dedi.

AVRUPALI AYAĞA KALKAMADI

Türkiye'nin dünyanın önemli üretim üslerinden biri olmaya başladığını söyleyen Nergiz, "Pandemi sonrası Avrupa'da fabrikalar 5-6 ay kapalı kaldı. Hala çalışamayan satılık firmalar var. Startı bizim gibi kolay veremediler. Kapanan çok dökümhanenin olması siparişlerin Türkiye'ye kaymasına bir etken oldu. Kur da bizi rekabetçi bir seviyede tuttu. Yüksek taleple karşı karşıyayız" değerlendirmesini yaptı. Nergiz, "Geçen yıl 20-22 milyon euro olan ciromuzu bu yıl 36-37 milyon euro seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz. 50 milyon euro ciroya 2023 sonu ya da 2024'te ulaşmayı hedefliyoruz.

SİPARİŞLER BİZE DÖNMEYE BAŞLADI

Karbür kesici takımları üretiminin yanı sıra otomotiv yan sanayine yönelik ürün imalatı yapan PİKSAN CNC, geçen yıl pandeminin olumsuz etkilerine rağmen döviz bazında yüzde 33'lük büyümesiyle dikkatleri üzerine çekti. Bu yıl da yüksek büyüme rakamlarıyla çalıştıklarını söyleyen Piksan CNC Genel Müdürü Kerim Çolakoğlu, "Sanayici harıl harıl üretim yapıyor. Yurtdışı siparişler Uzakdoğu'dan bize dönüyor.

Artık yabancı firmalar Türkiye'den fiyat alıp, üretimini bizlere yaptırıyor" dedi. Sipariş adetlerinde ciddi bir artış olduğunu söyleyen Çolakoğlu, şunları kaydetti: "Ağırlıklı olarak Hindistan ve Çin'den alınan malzemeler artık bizden alınıyor. Bize siparişlerden düşen pay yüzde 30'dan 40'a çıkarılmak isteniyor. Bu da bizim için yüzde 33'lük büyüme anlamına geliyor. Ülke olarak büyüyoruz. İçimizden sadece biri-iki firma büyümüyor. Hepimiz büyüyoruz. Herkesin elektrik-doğalgaz kullanımı, üretimi ve istihdamı artıyor."

MAKİNE YETİŞTİRİLEMİYOR

Ağırlıklı olarak Avrupa'nın önde gelen ülkelerine ihracat yaptıklarını söyleyen Çolakoğlu, "Yeni yatırım ve yeni makine ihtiyacı çok yüksek, makineciler siparişlere yetişemiyor. Bizim eskiden hazırdan aldığımız CNC torna makinelerinde şu anda 6-7 ay sıra var. Mümessillerin ve yerli üreticilerin kapasiteleri talebi karşılamıyor" dedi.

İşsizlikteki gerilemenin sanayide işlerin iyi olduğunu gösterdiğini söyleyen Çolakğlu, tek sorunlarının kalifiye eleman bulamamak olduğunu söyledi. Çolakoğlu, "Pandemide biz sanayiciler büyük rol oynadık. Almanyayı Almanya yapan güçlü sanayisidir. Aynı durum bizim için de söz konusu olabilir. Sanayi büyürse Türkiye büyür" dedi.

FERİDE CEM

Sabah
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