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Kemer takmayana ağır yaptırımlar getirilsin

Sektör temsilcileri, otobüslerde emniyet kemeri için yaptırımlar uygulanmasını istiyor: Takmayan otobüsten indirilsin, tazminat hakları iptal edilsin
12 Ağustos 2021 08:15
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Kemer takmayana ağır yaptırımlar getirilsin

Son 4 günde üst üste 5 otobüs kazasının yaşanmasının ardından gözler otobüs firmalarına çevrildi. Ölümle sonuçlanan kazalarda en çok dikkat çeken konu ise emniyet kemeri oldu. Öyle ki emniyet kemeri takan yolcuların kazaları hafif sıyrıklarla atlattığı görülürken kullanmayanların ise ağır yaralandığı ya da ölümle sonuçlandığı raporlarla ortaya konuldu.

CEZASI VAR AMA...

İçişleri Bakanlığı'nın 2918 sayılı Trafik Kanunu'nun 78-1a maddesine göre otobüste emniyet kemeri takmayan yolcuya 108, şoföre ise 144 TL para cezası uygulanıyor. Ancak bu uygulamada yaptırım olmadığı için gerek yolcular gerekse şoförler emniyet kemeri kullanımını ihmal edebiliyor.

Emniyet kemeri kullanımı konusunda daha ağır yaptırımların getirilmesi için İçişleri Bakanlığı'na gitmeye hazırlanan sektör temsilcileri, kemer takmayanların ihbar edilmesi, yolcunun otobüsten indirilmesi ve hatta tazminat haklarının iptal edilmesi yönünde taleplerde bulunmaya hazırlanıyor.

Otobüsçüler Federasyonu Başkanı, TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, "Biz otobüs firmalarının kurallara uyması gerekiyor. Ancak yolcu güvenliği için de onların kendileri için konulmuş kurallara uyması şart. Şu anda kanunla bu düzenlemeler ve yaptırımlar var. Ancak uygulanmıyor. Uygulanması için bakanlıkla görüşeceğiz" dedi.

'YETERİNCE UYARI YAPILMIYOR'

Otobüslerde yolcuların emniyet kemeri takması 2014'te zorunlu hale getirilmesine rağmen, yolcuların seyahat sırasında emniyet kemeri takmadığı görüldü. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çalışan otobüs şoförü Gökhan Güver, "Yolcu kemeri biz söylediğimizde takıyor ama 15 dakika sonra sıkılıp çıkarıyor" derken, firma görevlisi Mustafa Şahin de "İnsanlarımız 'yol uzun' diye takmak istemiyorlar" sözleriyle durumu özetliyor.

Yolcu Soner Taşçakar, düzenli olarak otobüs kullanmadığını belirterek, "Ancak kullandığımda da kemer takmaya özen gösteriyorum. Son zamanlardaki kazalardan sonra kesinlikle aksatmadan kemer takacağım. Cezai yaptırıma gerek olmadan yolcuların kemerlerini kendilerinin rızasıyla takması gerekiyor" dedi.

Yolcu Gülende Atak ise otobüs görevlilerinin bu yönde yeterli uyarı yapmadığını söylüyor. Atak, "Yeteri kadar uyarı yapılmıyor, hatırlatılmıyor. Uçakta sık sık anons yapılıyor ve uyarılarda bulunuluyor" diyor.

Betül Alakent
Sabah
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