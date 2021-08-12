'Aşı kartı, sürece katkı sağlayacak'
|12 Ağustos 2021 07:49
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonunda aşı olmayan taraftarların stadyumlara alınmaması kararı aldı. TFF'nin aldığı kararın olumlu sonuçlanacağını söyleyen bilim kurulu üyeleri aşı olmayanlara yönelik kısıtlamaların kapsamının genişletilip genişletilmeyeceğini SABAH'a değerlendirdi.
Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: Dünyada aşı olmayanlara yönelik belli alanlarda çeşitli kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Bizim ülkemizde de bu uygulamalar meslek kuruluşlarıyla başladı.
Stadyumlarda aşı kartına bakılması, aşı olmamış ise 48 saat içinde yapılmış PCR testinin negatifliğinin aranması şartı geldi. AVM'lerde, restoran ve kafeler gibi yerlerde buna benzer uygulamalar geliyor. Aşının teşvik edilmesi ve gönüllülük esasına göre uygulanmalı.
Prof. Dr. Sema Turan: Aşısız bireylerin hastalığı yaymak konusundaki rolü çok büyük. Gündemimizin önemli konularından biri aşısızların belli alanlara girişi. TFF'nin aldığı karar çok değerli. Sürece de çok büyük bir katkı sağlayacak.
DİLAN KAYA
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