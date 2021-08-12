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YKS'ye giren öğrenciler dikkat! 10 soruda ek yerleştirme

Baraj puanlarının düşürülmesiyle birlikte 350 bin aday daha bu yıl tercih yapma hakkı kazandı. Ek yerleştirme Eylül sonu ya da Ekim başında başlayacak. Bu adaylara da 24 tercih hakkı tanınacak
12 Ağustos 2021 07:52
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YKS'ye giren öğrenciler dikkat! 10 soruda ek yerleştirme

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu yıla mahsus olmak üzere tercih için geçerli olan baraj puanları düşürüldü. 4 yıllık bölümleri seçmek için geçerli olan 180 baraj puanı 170'e, 2 yıllık önlisans programlarını tercih edebilmek için geçerli olan 150 baraj puanı ise 140'a düşürüldü. Ancak bu düzenleme ikinci ek yerleştirmede geçerli olacak.

Kararı önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ardından Yükseköğretim Kurumu (YÖK) baraj altında kalan adayların nasıl tercih yapacaklarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 170-180 arasında puan alan adaylar ile 140-150 arasında puan alan adaylar için ikinci bir ek yerleştirme dönemi olacak. Yeni düzenlemeyle birlikte önlisanslar da dahil olmak üzere yaklaşık 350 bin aday daha bu yıl tercih yapabilecek. Ancak sürecin nasıl işleyeceğine, tercihlerin nasıl yapılacağına dair hala kafa karıştıran bazı noktalar var. İşte 10 soruda tercih ve ek yerleştirme işlemleri:

1- 20 AĞUSTOS'A KADAR KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?
20 Ağustos 23.59'a kadar sürecek merkezi yerleştirmede TYT'de puanı 150 ile 180 arasında olanlar 2 yıllık, puanı 180 ve üzeri olanlar 4 yıllık bölüm tercihi yapabilecek. Bu tarihe kadar baraj altında olan öğrenciler tercih yapamayacak.

2- TERCİHLER TAMAMLANDIKTAN SONRA NE OLACAK?
ÖSYM tarafından Ağustos sonunda yerleştirme sonuçları açıklanacak. Çünkü yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 4-10 Eylül tarihlerinde yapılacak. Kayıtlar son bulduktan sonra yükseköğretim kurumları boş kalan kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirecek.

3- BİRİNCİ EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?
Eylül ayı ortasında ÖSYM, üniversitelerdeki boş kontenjanları ilan edecek. Bununla birlikte üniversitelerde ek yerleştirme dönemi başlayacak.

4- BİRİNCİ EK YERLEŞTİRMEDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?
İlk ek yerleştirmeden de yine önlisans programları için TYT puanı 150, lisans programları için de TYT puanı 180 üzerinde olanlar yararlanabilecek. İlk merkezi yerleştirmede tercih yapmayan ya da herhangi bir program için tercih yapıp yerleşemeyen adaylar, birinci ek yerleştirme döneminde tercih yapabilecek.

5- BİRİNCİ EK YERLEŞTİRME DÖNEMİ NE KADAR SÜRECEK?
Eylül ayı ortasında başlayan ek yerleştirme dönemi genellikle 1 hafta sürüyor. Adaylar ek yerleştirme döneminde de yine 24 tercih yapabilecek.

6- 140 ve 170 BARAJ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Birinci ek yerleştirme dönemi bittikten sonra bu süreç başlayacak. Üniversiteler ilk ek yerleştirmeden sonra oluşan boş kontenjanlarını açıklayacak. Geçen yıl 17-23 Eylül tarihlerinde ek yerleştirme yapılmıştı. Bunun sonuçları da 2 Ekim'de açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir tarih uygulanırsa ikinci ek yerleştirme dönemi Ekim ayını bulabilir.

7- İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDEN KİMLER YARARLANACAK?
TYT puanı 140 ile 170 arasında olan adaylar 2 yıllık önlisans, TYT puanı 170 ile 180 arasında olanlar da 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilmek için ikinci yerleştirme döneminden yararlanabilecek?

8- YENİ PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?
Bu adayların tekrar puanları Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) eklenerek, yerleştirme puanları ile başarı sıraları hesaplanacak. Adaylara yeni sonuç belgesi gönderilecek.

9- BU ADAYLARA KAÇ TERCİH HAKKI VERİLECEK?
İlk merkezi yerleştirmede olduğu gibi bu adaylara da 24 tercih hakkı tanınacak.

10- İLKİNDE YERLEŞEMEYEN İKİNCİYE KATILABİLECEK Mİ?
Bu sorunun yanıtı henüz belli değil. Süreç devam ettikçe YÖK'ten ve ÖSYM'den yeni açıklamalar yapılmaya devam edecek. Ancak ikinci ek yerleştirme döneminin yalnızca puan aralığı 140-170 ile 170-180 arasında olanlar için geçerli olması bekleniyor.

CEYDA KARAASLAN
Sabah
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