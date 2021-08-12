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İtirafçılar evlerine, inkarcı cezaevine

FETÖ'YE yönelik soruşturmalarını aralıksız sürdüren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan örgüte bir darbe daha geldi. Her platformda Harp Okulu öğrencilerinin masum olduğunu öne süren örgüte en ağır darbeyi ankesörden deşifre olup yakalanan öğrenciler vurdu
12 Ağustos 2021 08:45
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İtirafçılar evlerine, inkarcı cezaevine

Eski Kara Harp Okulu bünyesinde sabit hatlardan ya da ankesörlü telefonlardan mahrem abileriyle haberleştikleri belirlenen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında haklarında aynı zamanda ifade ve teşhis tutanakları da bulunan 34 şüpheliye yönelik 13 ilde gözaltı kararı çıkartıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 34 zanlıdan 25'i gözaltına alındı.

9 şüphelinin yakalanma çalışmaları sürerken, gözaltına alınan eski Kara Harp Okulu öğrencileri, haklarındaki deliller ışığında Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alındı. Şüpheliler 168 örgüt üyesinin adını verirken, itirafçı olan 25 zanlıdan 24'ü verdikleri bilgiler doğrultusundan adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İnkara sarılan 1 örgüt üyesi ise tutuklandı. Örgüt üyelerinin açığa çıkardığı 168 isimle ilgili de geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Sabah
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