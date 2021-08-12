Fındık bahçesinde başına 'yorgun mermi' isabet etti

KAMU İŞÇİSİNİN ZAM ORANI NETLEŞTİ, TAŞERONDAN KADROYA GEÇENLERE 500 TL ZAM YAPILDI Kamuda 700 bin işçinin dikkatle takip ettiği zam pazarlığı tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Kamudaki işçilerin taban ücreti bu daha çok taşerondan kadroya geçenleri ilgilendiriyor 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı" dedi.