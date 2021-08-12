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Fındık bahçesinde başına 'yorgun mermi' isabet etti

Trabzon'da, fındık bahçesinde başına 'yorgun mermi' isabet eden Emir Yuşa Atıcı (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
12 Ağustos 2021 08:01
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Fındık bahçesinde başına 'yorgun mermi' isabet etti

Olay, saat 14.30 sıralarında Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilbük Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan dedesini ziyaret etmek için Trabzon'a gelen Emir Yuşa Atıcı, aile bireylerinin fındık topladığı bahçede aniden düştü. Atıcı'nın başından kanlar geldiğini gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Atıcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Atıcı'nın maganda kurşununun hedefi olduğunu, yorgun merminin sağ kulağının arkasından giriş yaparak omuriliğine saplandığı tespit edildi.

Ameliyata alınan Emir Yuşa Atıcı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi. Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, vatandaşları düğün, asker uğurlaması gibi eğlencelerde silah atılmaması için uyardı. Açıklamada, "Saygıdeğer hemşerilerimize bir kez daha, havaya atıldığı düşünülen her kurşunun yere düşmek zorunda olduğunu, hayatının henüz baharındaki yavrularımıza komşularımıza, aynı mahallede birlikte yaşadığımız insanlarımıza, sevgimizi paylaştığımız hayvan dostlarımıza zarar vereceğimizi unutmamamız gerektiğini hatırlatıyoruz. Lütfen, sevinciniz, heyecanınız, öfkeniz, başka insanların hüznü olmasın" denildi.
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