Merkez Bankası, Güney Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması yaptı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Güney Kore Merkez Bankası ile 2,3 trilyon wonluk swap anlaşması yaptı.
|12 Ağustos 2021 08:15
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