Şanlıurfa Valiliğinden bıçaklı kavgayla ilgili açıklama
|12 Ağustos 2021 08:17
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Şanlıurfa Valiliği, Birecik ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili açıklamada bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kavganın komşu iki aile arasında çıktığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"11 Ağustos 2021 günü saat 20:30 sıralarında ilimiz Birecik ilçesinde yabancı uyruklu komşu iki aile bireyleri arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu; üç yabancı uyruklu şahıs ve kavgayı ayırmaya çalışan 2 vatandaşımız yaralanmıştır.Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan yabancı uyruklu H.V. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, yaralılardan üçü taburcu edilmiş, 1 yaralının ise tedavisi devam etmektedir. Meydana gelen kavganın ardından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınarak adli tahkikata başlanmıştır. Yaşanan olayla ilgili bazı sosyal medya platformlarında yer verilen provokatif haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi, resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir. "
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