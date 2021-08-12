'CHP'den seçim gecesi istifa etmeliydim'
|12 Ağustos 2021 08:24
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İnce, önceki akşam katıldığı televizyon programında 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını düşündüklerini, bu nedenle her partiden oy isteyecekleri için seçim sonuçlarını otelde takip ettiklerini belirtti. İnce, sonuçları öğrenmek için CHP Genel Merkezi'ni aradıklarını ancak cevap alamadıklarını belirterek "Arıyoruz, 'Ne oluyor kalıyor mu ikinci tura?', cevap veren yok. Kameralar eşliğinde CHP'ye gitmeliydim. 'Arkadaşlar oylarıma sahip çıkamadılar' demeliydim. Bunu yapamadım. 40 yıllık emeğim vardı o partide. O gün partiden istifa etmeliydim. Bugün geriye dönsem kesin yapardım" diye konuştu.
"Yanlış bir şey yapılmadığını düşününce o gece avukatları çağırmadım" diyen İnce, şöyle devam etti: "Dört genel başkan yardımcısı, 'Seçim ikinci tura kaldı' dedi. Yalan söylediler, ben deseydim sokaklar kan gölünde dönerdi."
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