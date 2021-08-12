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Odada otururken sele kapıldı

Sel suları evleri yıktı geçti. Bartın'da 85 yaşındaki Arife Ünal, evde oğluyla otururken sel sularına kapılarak kayboldu. Kastamonu'da 13 yaşındaki Rabia Aydemir de babası ve kardeşiyle arabaya binmek üzereyken sele kapıldı
12 Ağustos 2021 08:40
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Odada otururken sele kapıldı

Bartın'ın Ulus ilçesinde sele kapılan 85 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları devam ediyor. Yaşlı kadının oğlu Abdurrahman Ünal (59), gazetecilere, sağanak sırasında annesi ve eşiyle evde bulunduğunu söyledi. Evden çıkmaya zaman bulamadıklarını anlatan Ünal, "Annemle odada oturuyorduk. Su basınca ikimiz ahıra düştük. Karanlık olduğundan annemi bulamadım. Sele gitmekten kendim de zor kurtuldum. Hanımımın durumu iyi. Ahırda iki hayvan vardı, biri sele gitmiş, diğerini kurtardık" diye konuştu.

Bartın'ın Zafer Köyü Muhtarı Vasfi Yaman CNN TÜRK'te şu bilgileri paylaştı: "500 nüfus var. Bizim komşu köyümüzde bir kadın suya kapılmış, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Evleri su bastı, elektrik yok, su yok. Komple altyapı gitti, 2 evimiz yıkıldı. Küçükbaş, büyükbaş bir kaç hayvanımız telef oldu. Bölgenin afet bölgesi olarak ilan edilmesini istiyoruz. Canımızı zor kurtardık. Şu anda şiddetli bir şekilde yağıyor. Ormandan sular iniyor, o yüzden tehlikedeyiz."

Türkeli ilçesi Güzelkent köyünde sele kapılan bir köpek, denize kadar sürüklendi. Denizde çırpınan köpeği görenler, bir tahta parçasının üzerine çıkıp el ele tutuşarak çıkardı. Köpeğin güvenli noktaya götürüldüğü anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayıp sayısı 2 oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sel sularına kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir de aranıyor. İlçeye bağlı Özlüce köyünde yaşayan İbrahim Aydemir, bölgedeki yoğun yağışın ardından çocukları Erva ve Rabia Aydemir ile evden çıkarak aracına binmek isterken bir anda bölgedeki Zarvana Çayı'nın yükseldiğini ve aracı ile traktörünün sel sularına kapıldığını söyledi. Bu sırada 13 yaşındaki kızı Rabia'nın da sele kapıldığını belirten baba Aydemir, olayın bir anda yaşandığı ifade etti. Ekiplerce bölgeden çıkarılan Erva Aydemir ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Öte yandan Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinde kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri helikopterle destek sağladı. Bölgede binaların çatılarında mahsur kalanlar hilekopterle kurtarıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi helikopterle güvenli bölgelere tahliye edildi.

77 kişi helikopterle kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Sinop ve Kastamonu'da sel felaketinde 77 vatandaşın tahliyesinin helikopterlerle gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlarımız için arama-kurtarma faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Bölgede görev yapan Kara ve Hava Kuvvetlerimize ait 6 helikopter ile toplam 77 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi" denildi.

Bakanlar sel bölgesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sel bölgesine gitti. Bakanlar selden zarar gören il ve ilçelerde incelemelerde bulunarak kurtarma çalışmalarına katıldı.

Köprü çöktü 13 kişi yaralandı

Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçük nedeniyle 13 kişi yaralandı. AFAD, yaralılardan 8'inin tedavisinin sürüdüğünü bildirdi. Ulus ilçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesi'nde 300 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini aktaran AFAD, Abidinpaşa ilçesinde ise 15 kişinin tedbir amaçlı KYK yurduna yerleştirildiğini açıkladı.

Vekil mahsur kaldı

Bölgedeki çalışmaları takip eden AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve parti yöneticileri, Kavlakdibi Köprüsü'nün yıkılması nedeniyle mahsur kaldı. Ünal ve beraberindekiler AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

3 bina yıkıldı

Bartın'ın Ulus ilçesinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi" dedi.

Hastane tahliye edildi

Sinop Ayancık Devlet Hastanesi, sel nedeniyle tahliye edildi. Hastanede tedavi gören vatandaşlar, TSK'ya ait 6 helikopterle Sinop Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastanedeki 4'ü yoğun bakım toplam 45 hastanın Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakledildiğini bildirdi.
CNN Türk
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