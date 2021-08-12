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Kalıtsal hastalığı olan çiftlere SGK müjdesi

Kalıtsal hastalığı bulunan çiftlerin tüp bebek tedavisi hakkı kapsamındaki genetik tarama tetkikleri de SGK'ca karşılanacak
12 Ağustos 2021 08:43
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Kalıtsal hastalığı olan çiftlere SGK müjdesi

Milliyet'te yer alan habere göre: Kalıtsal hastalık taşıyıcısı olan ve sağlıklı çocuğu bulunmayan çiftlerin tüp bebek tedavisiyle sağlıklı çocuk sahibi olabilmeleri amacıyla, tedavi kapsamında yapılacak genetik tarama testleri de Sosyal Güvenlik Kurumu'nca karşılanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yaptığı değişiklikle, en çok kullanılan tüp bebek yöntemi olan IVF'ye ilişkin maliyet karşılama şartlarını güncelledi. Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanan SUT'da, IVF'ye ilişkin yaş aralığı, deneme sayısı, faturalandırma sistemi gibi mevcut kriterler geçerliliğini korurken; ailelerin ancak kök hücre tedavisiyle iyileşebilecek hasta çocukları için "verici kardeş doğmasına" yönelik tüp bebek tedavisinde ve tüp bebekte kalıtsal hastalıkların önlenmesine yönelik tedavilerde kullanılan Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) tetkiklerine ilişkin şartlar yenilendi. Son SUT ile kök hücre tedavisi umuduyla "verici kardeş" doğmasına yönelik tüp bebek tedavisinde yapılan genetik tarama tetkiklerinde "ön hazırlık ve embriyoya yapılan tüm işlemler" de ödeme kapsamına alındı.

Kalıtsal hastalığa karşı

SUT ile ayrıca, kalıtsal hastalıklar için yapılan genetik tarama tetkikleri de ödeme kapsamına girdi. Buna göre, ailesinde sağlıklı çocuğu bulunmayan çiftler, kalıtsal bir hastalığın taşıyıcısı oldukları belgelenirse, tüp bebek tedavileri içerisinde PGT tetkiklerini sigorta kapsamında yaptırabilecek.

Tüp bebek uygulama hakkında olduğu gibi üç denemeyle sınırlı olan bu tedavide, "sağlam çocuk" doğmasına yönelik hareket edilecek.

Tedavide sadece PGT tetkiklerinde söz konusu hastalığın tespit edilmediği, sağlıklı olduğu doktor raporlarında belirlenen embriyoların transferine de izin verileceği bildirildi.
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