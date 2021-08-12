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Polis ceza kesiyor, taksici vazgeçmiyor

Polisin Eminönü'ndeki taksi denetimine eşlik ettik. Bizden önceki Türk müşteriyi reddeden bir taksiye polisle birlikte müşteri gibi bindik. Bizden önceki müşteriyi neden reddettiğini sorduğumuzda 'Trafik var' bahanesini öne sürdü. Polis, 144 TL para cezası kesti
12 Ağustos 2021 08:53
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Polis ceza kesiyor, taksici vazgeçmiyor

Milliyet'ten Çiğdemn Yılmaz'ın haberine göre: İstanbulluların en büyük çilelerinden biri ne yazık ki trafik. İstanbul trafiğinin ve insan kalabalığının en yoğun olduğu semtlerden biri olan Eminönü'nde taksi bulmak eziyete dönüşüyor. Boş taksiler ise yabancı turist değil sizi almıyor. Özellikle Yeni Camii önünde kalabalık gruplar halinde taksi bekleyenler ise boş olmasına rağmen "müşteri almayan" taksilerle pazarlık yapıyor, "beğenirlerse" müşteriyi alıyor. Türk müşteri almayıp taksimetre açmadan dolandırabilecekleri yabancı müşteri kovalayan bazı taksiciler de beğenmedikleri Türk müşterileri de "Değişim saatim", "Müşterimi almaya gidiyorum", "Trafik çok" gibi geçerliliği olmayan bahanelerle aracına almıyor. Milliyet önceki gün İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin farklı bahaneler uydurarak müşteri beğenmeyen ya da fahiş fiyat uygulayan taksicilere yaptıkları denetime eşlik ettik.

'TRAFİK VAR'

Görevli polis memurlarından biriyle, müşteri gibi taksi sırasına girdik. Bizim dışımızda birçok kişi aynı noktada taksi bekliyordu. Ancak binmek için taksilere yanaştıklarında birçoğunu taksiciler araçlarına almadı. Taksiye yanaşan ve Bakırköy'e gitmek istediğini söyleyen bir çiftin pazarlığına şahit olduk. Taksici "pazarlığa" rağmen bu müşterileri almadı. Boş olan ve duran aynı taksiye polis memuru ile biz bindik. Polis memuru taksiciye müşteriyi neden almadığını sordu. Aldığı yanıt aslında İstanbul'da son zamanlarda taksi bulamayanların duyduğu bahanelerle benzerdi. Taksici soruya "Onlara da gidemeyeceğimi söyledim. Kendileri gelip sordu. Trafikten dolayı almadım. Trafiğin olduğu yere gitmek istemiyorum. İki saatim zaten trafikte geçti, iki saat daha geçiremem. Akşam 600 TL plaka parası vermem lazım. Saat 17.00 olmuş ve ben hala paranın yarısını çıkarmış değilim" yanıtı verdi. Bu yanıtın ardından müşteri rolündeki polis memuru taksiciye 144 lira para cezası kesti.
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