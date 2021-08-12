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Mehmetçiğin mermisi yüksek kapasiteli şarjörle ikiye katlandı

Farklı silahların tamamıyla yüzde 100 uyumlu şekilde tasarlanan yüksek kapasiteli şarjörün, bu özelliğiyle dünyada benzeri bulunmuyor- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:- "Dünyada sadece 2 gelişmiş ülke ordusu için üretilen 60'lı yüksek kapasiteli şarjörü yerli ve milli imkanlarla üreterek güvenlik güçlerimizin kullanımına sunduk"
12 Ağustos 2021 09:17
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- Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerine sahada avantaj sağlayacak yeni ürünlere yüksek kapasiteli şarjörü ekledi.

Güvenlik güçlerinin ihtiyaç, talep ve deneyimleriyle Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin birleşmesiyle yeni ekipmanlar geliştiriliyor. Bunun son örneği yüksek kapasiteli şarjör oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine, kara birlikleri için sıcak çatışmalarda en kritik zamanın ilk temas anı olduğunu söyledi. En fazla ateş etme ihtiyacının duyulduğu ilk temasta, standart olarak kullanılan 5,56x45 milimetre şarjörlerde bulunan 30 mermi yetersiz kaldığında en hızlı şekilde ikinci şarjörün takılmasının hayati önemde olduğunu belirten Demir, birçok özel birlikte şarjör değiştirme süresinin kısaltılmasına yönelik uzun süren eğitimler verildiğini bildirdi. Demir, süreyi kısaltmak için diğer bir uygulamanın ise şarjörlerin birbirine tutturulması olduğunu ancak her iki durumda da zaman kaybının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. İsmail Demir, "Kahramanlarımızın ihtiyaçlarını en küçük ayrıntısına kadar karşılamak için çalışmalarımız sürüyor. Dünyada sadece 2 gelişmiş ülke ordusu için üretilen 60'lı yüksek kapasiteli şarjörü yerli ve milli imkanlarla üreterek güvenlik güçlerimizin kullanımına sunduk." dedi.

- Hedefe kesintisiz 60 mermi, sıfır zaman kaybı

Yüksek kapasiteli şarjör, 60 adet 5,56x45 milimetre mühimmat kapasitesine sahip bulunuyor. Halen ayrı ayrı şarjörlerle kullanılabilen MPT-55, KCR-556, SIG-516, M4, M16 ve AR-15 gibi farklı silahların tamamıyla yüzde 100 uyumlu şekilde tasarlanan şarjörün bu özelliğiyle dünyada benzeri bulunmuyor.

60 merminin kesintisiz olarak hedefe gönderilmesine olanak veren şarjör, çatışma sırasında şarjör değiştirirken kaybedilen zamanı "sıfır"a indiriyor. Personelin taşıdığı şarjör sayısı azaltılarak rahat ve konforlu hareket etmesi sağlanıyor.

Şarjör, yüksek mukavemetli kompozit malzeme sayesinde girdiği tüm askeri çevresel koşul testlerini başarıyla geçti.

Kenarında bulunan pencereler sayesinde şarjörde kalan mermi miktarı her zaman kontrol edilebiliyor. Şarjör, 60 adet mermi dahil toplam 1 kilogram ağırlığında bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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