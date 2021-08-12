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Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalar karışık görünümünü sürdürürken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Karar öncesi anketlerde uzmanların neredeyse tamamı faizlerin sabit kalacağı görüşünde.
12 Ağustos 2021 09:39
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Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı

Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı faiz kararında olacak.

TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.

Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tutmuştu. Ayrıca yapılan açıklamada, eldeki tüm araçların kararlılıkla kullanmaya devam edeceği vurgulanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AĞUSTOS SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağustos ayıyla birlikte enflasyon oranlarında düşüşün başlayacağını söylerken, "Bunu da özellikle buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum, çünkü bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında soruları yanıtlayan Erdoğan, "Yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Ama düşük faiz de bize düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır ve ağustos ayıyla birlikte artık biz de düşük enflasyona inşallah geçeceğiz" demişti.

2021 FAİZ KARARLARI NELER OLDU?

2021 yılında ocak ve şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Nisan ayında gerçekleştirilen toplantıda ise faizlerin yüzde 19'da sabit tutulmasına karar verilmişti.

Mayıs ve haziran ayında açıklanan kararlarda ise faizlerin yüzde 19'da sabit kalacağı duyurulmuştu.

Son olarak temmuzdaki toplantıda da karar değişmedi ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu.
Anadolu Ajansı
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