TŞOF tecrübeli şoför açığının kapatılması için öneride bulundu
|12 Ağustos 2021 10:09
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, şoförlerin gelişmelere ve değişen koşullara göre bilgi, beceri ve eğitim düzeylerini yükseltecek, sosyal güvencelerini sağlayacak önlemler alınarak rekabetin var olduğu iş hayatından geri kalmamalarının sağlanması gerektiğini bildirdi.
Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, kara yollarında yaşanan trafik kazalarının önlenmesi için alınması gereken önlemlere değinerek, Türkiye'de yurt içi yük ve yolcu taşımacılığının yaklaşık yüzde 90'ının kara yollarında gerçekleştirildiğine dikkati çekti.
Taşımacılığın kara yollarında yapılması, araç sayısının hızla artması, sürücülerin eğitim eksiklikleri ve çalışma koşullarının kazalarda etkili olduğuna işaret eden Apaydın, şunları kaydetti:
"Rekabet halindeki iş dünyasında, şoförler bir işten dönünce yeterince dinlenmeden diğerine koşuyor. Bu durum da hataya neden oluyor. Her ne kadar yasal düzenlemelerle çalışma ve dinlenme saatleri belirlenmişse de seyahat süresince rahat bir dinlenme ortamının olmadığı aşikar. Yorgunluk ve uykusuzluk, birçok trafik kazasını doğrudan veya dolaylı etkiliyor."
Trafik kurallarıyla ilgili yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Apaydın, son yıllarda ticari taşıt kullanan şoför temininde sorunlar yaşandığını, yeni şoförlerin yetişmediğini belirtti.
Apaydın, 65 yaş şartı nedeniyle yaşını dolduranların belgelerinin iptal edildiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"65-70 yaş arasındaki şoförlerimizin mesleklerini icra etmelerine imkan verilmeli. Bunun için de sağlık raporu ile refleks, göz muayenesi gibi kontroller yapılıp mesleklerini yapmaları sağlanmalı. Tecrübeli şoför açığının kapanması için bu düzenlemelere ihtiyaç var. Hız limitlerinin yeniden düzenlenmesi, uyarı levhalarının daha görünür ve büyük olması, ceza puanlarının 20'den 10'a, toplamda 100'den 200'e çekilmesi tecrübeli şoför esnafımızın işinin başında kalmasını sağlar. Çünkü çoğu şoförün sürücü belgeleri ceza puanı nedeniyle geri alınmakta ve bu arkadaşlarımız araç kullanamıyor. Kazalara doğrudan etkisi olmayan (belge eksikliği gibi) kural ihlalleri için ceza puanlarının düşürülmesi şoför açığının kapatılmasına yardımcı olur. Şoförlerin gelişmelere ve değişen koşullara göre bilgi, beceri ve eğitim düzeylerini yükseltecek sosyal güvencelerini sağlayacak önlemler alınarak rekabetin var olduğu iş hayatından geri kalmamaları sağlanmalı."
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