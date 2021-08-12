1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TŞOF tecrübeli şoför açığının kapatılması için öneride bulundu

"Şoförlerin gelişmelere ve değişen koşullara göre bilgi, beceri ve eğitim düzeylerini yükseltecek, sosyal güvencelerini sağlayacak önlemler alınarak rekabetin var olduğu iş hayatından geri kalmamaları sağlanmalı"
12 Ağustos 2021 10:09
+Aa- Yazdır
TŞOF tecrübeli şoför açığının kapatılması için öneride bulundu

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, şoförlerin gelişmelere ve değişen koşullara göre bilgi, beceri ve eğitim düzeylerini yükseltecek, sosyal güvencelerini sağlayacak önlemler alınarak rekabetin var olduğu iş hayatından geri kalmamalarının sağlanması gerektiğini bildirdi.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, kara yollarında yaşanan trafik kazalarının önlenmesi için alınması gereken önlemlere değinerek, Türkiye'de yurt içi yük ve yolcu taşımacılığının yaklaşık yüzde 90'ının kara yollarında gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Taşımacılığın kara yollarında yapılması, araç sayısının hızla artması, sürücülerin eğitim eksiklikleri ve çalışma koşullarının kazalarda etkili olduğuna işaret eden Apaydın, şunları kaydetti:

"Rekabet halindeki iş dünyasında, şoförler bir işten dönünce yeterince dinlenmeden diğerine koşuyor. Bu durum da hataya neden oluyor. Her ne kadar yasal düzenlemelerle çalışma ve dinlenme saatleri belirlenmişse de seyahat süresince rahat bir dinlenme ortamının olmadığı aşikar. Yorgunluk ve uykusuzluk, birçok trafik kazasını doğrudan veya dolaylı etkiliyor."

Trafik kurallarıyla ilgili yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Apaydın, son yıllarda ticari taşıt kullanan şoför temininde sorunlar yaşandığını, yeni şoförlerin yetişmediğini belirtti.

Apaydın, 65 yaş şartı nedeniyle yaşını dolduranların belgelerinin iptal edildiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"65-70 yaş arasındaki şoförlerimizin mesleklerini icra etmelerine imkan verilmeli. Bunun için de sağlık raporu ile refleks, göz muayenesi gibi kontroller yapılıp mesleklerini yapmaları sağlanmalı. Tecrübeli şoför açığının kapanması için bu düzenlemelere ihtiyaç var. Hız limitlerinin yeniden düzenlenmesi, uyarı levhalarının daha görünür ve büyük olması, ceza puanlarının 20'den 10'a, toplamda 100'den 200'e çekilmesi tecrübeli şoför esnafımızın işinin başında kalmasını sağlar. Çünkü çoğu şoförün sürücü belgeleri ceza puanı nedeniyle geri alınmakta ve bu arkadaşlarımız araç kullanamıyor. Kazalara doğrudan etkisi olmayan (belge eksikliği gibi) kural ihlalleri için ceza puanlarının düşürülmesi şoför açığının kapatılmasına yardımcı olur. Şoförlerin gelişmelere ve değişen koşullara göre bilgi, beceri ve eğitim düzeylerini yükseltecek sosyal güvencelerini sağlayacak önlemler alınarak rekabetin var olduğu iş hayatından geri kalmamaları sağlanmalı."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Toplu sözleşmede bugün teklif günü
12 Ağustos 2021 08:44		 Türk-İş Başkanı Atalay'dan işçiye zam açıklaması
11 Ağustos 2021 17:28
Ali Yalçın'dan işçi toplu sözleşmesindeki uzlaşmaya dair açıklama
11 Ağustos 2021 16:23		 Kamu işçisinin zam oranı netleşti, taşerondan kadroya geçenlere 500 TL zam yapıldı
11 Ağustos 2021 15:02
ATO Başkanı: Türkiye'de işsizlik var ancak işsiz yok
11 Ağustos 2021 13:33		 Ali Yalçın: Hükümetin teklifi memuru hayal kırıklığına uğratmamalı
11 Ağustos 2021 11:38
Memurlar için ilk zam teklifi belli oluyor
11 Ağustos 2021 09:32		 Ankara 2 Nolu Baro temsilcileri Ali Yalçın'ı ziyaret etti
10 Ağustos 2021 15:28
Memur Sen: Kamuda sadece 2 statüde personel rejimi olmalı
10 Ağustos 2021 15:26		 İHH, önce yangına su taşıdı, şimdi ise yaraları saracak
10 Ağustos 2021 11:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:12 - İl Sağlık Müdürlüğünden içme suyu ile ilgili açıklama10:09 - TŞOF tecrübeli şoför açığının kapatılması için öneride bulundu10:08 - Borsa güne yükselişle başladı10:03 - Pandemide gelen başarı: YKS'de Türkiye 31 incisi oldu10:00 - Memurlara verilecek ödülün şartları nedir ve Temmuz sonrasında tutarı ne kadar oldu?09:58 - Akkuyu NGS'de 4. ünitenin inşası için hazırlıklara başlandı
09:57 - Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 5'e çıktı09:52 - Hulusi Akar: Mehmetçik sınırlara hakim09:50 - Bilim Kurulu üyesi Akın: Yeni bir varyantla karşılaşabiliriz09:43 - Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta sağanak etkili olacak09:42 - Güne başlarken döviz fiyatları09:39 - Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
09:28 - Gaziantep'te PKK'ya yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı09:20 - Kovid-19 PCR testlerinde varyant endişesi09:17 - Mehmetçiğin mermisi yüksek kapasiteli şarjörle ikiye katlandı08:53 - Polis ceza kesiyor, taksici vazgeçmiyor08:46 - Kiralık evler azaldı, fiyatlar arttı
08:45 - İtirafçılar evlerine, inkarcı cezaevine
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İşçilere yapıldı. Memurlara da kıdem zammı yapılır mı?
Öğretmenevi odaları internetten satılacak
Toplu sözleşmede bugün teklif günü
Ankara'da, Suriyelilerin dükkanlarına saldırıldı. Valilik açıklama yaptı.
Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar
Kiralık evler azaldı, fiyatlar arttı
Eda Nur'u intihara sürükleyen çirkin tuzak
Ormana götürdüğü kız arkadaşını öldürdü
MEB, yönetici görevlendirme takviminde değişiklik yaptı
Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 5'e çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erkeğin çorabının kaçması 1
kaşımak 1
maraş dondurması 1
sessizce çekilmek 1
iyi ki varsın Eren 1
tez konusu araştırmak 1
çalışmaktan dolayı sözlüğü boşlamak 2
oriflame 1
senin yolun yol değil 1
Yemek saati 2
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli 23 sağlık personeli alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Y.lisans ve Doktora İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam