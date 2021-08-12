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İl Sağlık Müdürlüğünden içme suyu ile ilgili açıklama

Konya İl Sağlık Müdürlüğü son günlerde kamuoyunda içme suyuna bağlı olarak hastalıkların arttığı ile ilgili olarak çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.
12 Ağustos 2021 10:12
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İl Sağlık Müdürlüğünden içme suyu ile ilgili açıklama

Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Konya Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (KOSKİ) tarafından şehir şebekesine verilen içme ve kullanma suyu ile ilgili olarak yönetmelik gereği kontrol-analiz işlemleri Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda, 2021 yılında 1529 ayrı noktadan 1717 su numunesi alınarak kontrol analiz faaliyetleri ve izlem çalışmaları yapılmıştır. Yapılan analizler ve değerlendirmeler aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir. Analiz sonuçları, KOSKİ ile paylaşılmaktadır ve uygulanan düzeltici önleyici faaliyetler neticesinde sağlıklı içme ve kullanma suyu vatandaşlara sunulmaktadır.
Memurlar.Net
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