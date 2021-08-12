Keşan'da ormandan 10 kamyon çöp toplandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde belediye çalışanları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen temizlik etkinliğinde Kent Ormanı'ndan 10 kamyon çöp toplandı.

Belediye çalışanları ve doğaseverler, sabah saatlerinde ormanda bir araya geldi.

Katılımcılar, orman yangınlarının önüne geçebilmek ve çevre temizliği amacıyla, plastik ve cam atıklar başta olmak üzere doğayı kirleten çöpleri topladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğa ve çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla geniş katılımlı bir temizlik etkinliği düzenlendiğini söyledi.

Herkesi çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet eden Helvacıoğlu, "Mesai arkadaşlarımız ve vatandaşlarımızla beraber ormanı temizliyoruz. Ormanı temiz tutmak ve korumak için bu çalışmayı yapıyoruz. Piknik yapanlar maalesef çöplerini doğaya bırakıyor. Bundan vazgeçilmesi gerekli ve doğa kirletilmemeli." dedi.

Ormanların çöplük olmadığını, doğaya atılan çöplerin yangınlara neden olabildiğini vurgulayan Helvacıoğlu, "Biliyorsunuz ülkemizin birçok noktasında ciğerlerimiz yanıyor. Bazı bölgelerde yangınlarla mücadele devam ediyor. Orman yangınlarıyla mücadelede temizlik çalışmaları son derece önemli. Bu önemi hepimiz biliyoruz. Bugün farkındalık oluşturmak adına temizlik çalışması yapıyoruz." diye konuştu.

Doğaseverlerce toplanan 10 kamyon belediye ekiplerince götürüldü.