Bakan Pakdemirli: Ülkemizdeki büyük yangınların hepsini söndürdük
|12 Ağustos 2021 10:47
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de gerçekleşen büyük orman yangınların hepsinin söndürüldüğünü bildirdi.
Bakan Pakdemirli, mesajında şu ifadelere yer verdi:
''Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizlere desteklerini esirgemeyen ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, STK'lara teşekkür ederiz. Canımız yandı, nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun. Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizle de orman için tek yürek olduk. Minnettarız.
28 Temmuz'da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da 'ormanın kahramanları'nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık.''
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