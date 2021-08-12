Altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor
|12 Ağustos 2021 10:51
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 485,6 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 486,1 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 485,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.211 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.757 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, altının ons fiyatının dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmada aceleci davranmayacağı iyimserliğiyle yükseliş eğiliminde hareket ettiğini belirtti.
Teknik açıdan 1.760 seviyesinin yukarı yönlü kırılması halinde 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.725 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.
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