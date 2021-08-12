TSK'dan selin vurduğu bölgelere yardım eli
|12 Ağustos 2021 11:01
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Batı ve Orta Karadeniz'de sel yaşanan bölgelerden 80 kişiyi helikopterlerle kurtardı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki vatandaşların tahliyesine yönelik ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak harekete geçildi.
Arama kurtarma faaliyetleri için afet bölgelerine gönderilen TSK'ya ait 6 helikopterlerden ilki Sinop'taki Ayancık Devlet Hastanesinden 2 hasta ile farklı bölgelerdeki 43 kişinin tahliyesini gerçekleştirdi.
Bir diğer arama kurtarma helikopteri ise Kastamonu'da sel bölgelerindeki 12 kişiyi güvenli sahalara taşıdı.
Ankara'dan bölgeye sevk edilen diğer helikopterler ise selin vurduğu bölgelerdeki 12 kişi ile Ayancık Devlet Hastanesinden 11 hastanın tahliyesini sağladı.
Böylelikle TSK'ya ait 6 helikopter sel bölgelerindeki 80 kişiyi kurtardı. Bölgedeki hastanelerde ihtiyaç duyulan oksijen tüpleri de yine bu helikopterlerle taşındı.
TSK'ya ait helikopterlerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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