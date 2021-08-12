1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Yanık: 6 ayda 12,5 milyar lira sosyal yardım ulaştırdık

"Engelli aylıklarından faydalanan vatandaşlarımıza toplamda 2,8 milyar lira ödeme yaptık"- "İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda SED hizmetiyle ailelerimize 932 milyon lira ödeme yaptık"- "Çocuklarımızın eğitimlerinden ve ailelerinden, ailelerimizin de sosyoekonomik hayattan uzak kalmamaları için bu tür desteklerimizi vermeye devam edeceğiz"
12 Ağustos 2021 11:02
+Aa- Yazdır
Bakan Yanık: 6 ayda 12,5 milyar lira sosyal yardım ulaştırdık

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2021'in ilk yarısında engelli aylıkları, yaşlı aylığı, silikozis aylığı, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 12,5 milyar lira sosyal yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için her yıl birçok destek sağladıklarını belirterek, sosyal yardımlarla vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu kapsamda, yılın ilk 6 ayında yaptıkları ödemelere ilişkin bilgi veren Yanık, "2022 sayılı Kanun kapsamında yüzde 70 ve üzeri engelli aylığından yararlanan vatandaşlarımız için 1,4 milyar lira, yüzde 40-69 arası engelli aylığından faydalanan vatandaşlarımız için yaklaşık 1,1 milyar lira, engelli yakını aylığından faydalanan vatandaşlarımız için de 300 milyon lira ödeme yaptık. Böylece engelli aylıklarından faydalanan vatandaşlarımıza toplamda 2,8 milyar lira ödeme yaptık." diye konuştu.

- Evde Bakım Yardımı ile 5,2 milyar lira destek

Bakan Yanık, yaşlı aylığından faydalanan vatandaşlara yaklaşık 3,6 milyar lira destek verdiklerini dile getirdi.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen vatandaşlara da Evde Bakım Yardımı ödemesi yapıldığına işaret eden Yanık, "Bu doğrultuda engellilerimiz için yılın ilk 6 ayında toplam 5,2 milyar lira ödeme yaptık." ifadesini kullandı.

Meslek hastalığı olan silikozis hastalarına da destek sağladıklarını anlatan Yanık, bu kapsamda bu yıl hafif, orta ve ağır silikozis hastası 200 kişi için yaklaşık 1,5 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

- "Aile bütünlüğünün bozulmaması için her türlü desteği sağlamaya hazırız"

Yanık, çocukların öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesinden hareketle ihtiyaç sahibi ailelere Bakanlık tarafından Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımında bulunulduğunu aktardı.

SED hizmetiyle, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın öncelikli olarak ailelerinin yanında desteklenmesini ilke olarak benimsedik. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda SED hizmetiyle ailelerimize 932 milyon lira ödeme yaptık. Böylece, ilk 6 ayda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza engelli aylıkları, yaşlı aylığı, silikozis aylığı, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında toplam 12,5 milyar lira sosyal yardım ulaştırdık."

Yanık, aile temelli sosyal hizmet ve sosyal yardım vizyonuyla hizmet ettiklerini vurgulayarak, "Aile bütünlüğünün bozulmaması için devlet olarak gerekli tüm desteği sağlamaya hazırız. Çocuklarımızın eğitimlerinden ve ailelerinden, ailelerimizin de sosyoekonomik hayattan uzak kalmamaları için bu tür desteklerimizi vermeye devam edeceğiz." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kalıtsal hastalığı olan çiftlere SGK müjdesi
12 Ağustos 2021 08:43		 Bakan Yanık: Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini bugün yapıyoruz
11 Ağustos 2021 11:51
Gönüllü BES fon tutarı 124 milyar liraya ulaştı
11 Ağustos 2021 08:29		 GSS borçlarını yapılandırmada başvuru şartı yok
10 Ağustos 2021 07:42
Temmuz sonrasında emekli olacaklara ödenecek avans tutarı arttı mı?
08 Ağustos 2021 14:00		 Yetim maaşı almadaki çarpık durum nasıl düzeltilecek?
08 Ağustos 2021 10:46
Emekliliğinizi iptale kadar götürecek harflere dikkat!
08 Ağustos 2021 09:55		 Dul ve yetim maaşında eski eş ile sevgili ayrıntısı!
07 Ağustos 2021 10:00
Bakan Bilgin: Yangından etkilenenlerin SGK prim borçları 4 ay ertelendi
06 Ağustos 2021 15:56		 Emeklilikte yeni gelişme! İkinci imkan ve maaş fırsatı
06 Ağustos 2021 09:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:52 - Formasyon kaldırıldı, yerine konan program ise 1 yıldır açılmıyor11:52 - Hükümetin teklifi ne olacak?11:47 - Enerji Bakanlığı açıkladı: Bazı bölgelere elektrik verilemiyor11:40 - Denizli'de kayınvalidesini öldüren şüpheli Isparta'da yakalandı11:39 - Konut fiyatları temmuzda en çok Yalova ve Muğla'da arttı11:36 - Konya'da miras nedeniyle tartıştığı kardeşini öldüren zanlı tutuklandı
11:35 - Adana'da sulama kanalında ceset bulundu11:27 - Haciz için gelen avukatı öldürmüştü, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi11:17 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yangınlarla mücadeleye 4 koldan destek11:14 - 50'den fazla unvan özelinde emekli maaşı ve ikramiyesi!11:13 - Yüz yüze'de öğrencilerin psikososyal ve akademik kayıpları tespit edilsin11:11 - Alkollü sürücünün çarptığı YKS birincisi yaşamını yitirdi
11:02 - Bakan Yanık: 6 ayda 12,5 milyar lira sosyal yardım ulaştırdık11:01 - TSK'dan selin vurduğu bölgelere yardım eli10:55 - 'Klima hastalığını Kovid-19 ile karıştırmayın' uyarısı10:53 - Antalya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı10:51 - Altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor
10:51 - Online İşlemler'de kayıtlı kartlar 3 milyona ulaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İşçilere yapıldı. Memurlara da kıdem zammı yapılır mı?
Öğretmenevi odaları internetten satılacak
Toplu sözleşmede bugün teklif günü
Memur, internette yorum yazdı, 1 yıl hapis aldı. AYM, mahkemeyi eleştirdi
Memurlara verilecek ödülün şartları nedir ve Temmuz sonrasında tutarı ne kadar oldu?
Ankara'da, Suriyelilerin dükkanlarına saldırıldı. Valilik açıklama yaptı.
Alkollü sürücünün çarptığı YKS birincisi yaşamını yitirdi
Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar
Kiralık evler azaldı, fiyatlar arttı
Eda Nur'u intihara sürükleyen çirkin tuzak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evden işe işten eve 1
deri jartiyer 1
üşüdüm üstümü örtsene anne 1
şu an çalan şarkı 1
paça yapmak 1
Bally 2
otobüs 1
ilkokul birdeki fişler 3
oriflame 1
her tamiratı bantla yapan insan 1
SON İLANLAR
DOKAP 6 sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli 23 sağlık personeli alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Y.lisans ve Doktora İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam