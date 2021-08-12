Alkollü sürücünün çarptığı YKS birincisi yaşamını yitirdi
|12 Ağustos 2021 11:11
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Doktor olma hayali kuran Şahin'in girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sayısal alanda Türkiye birincisi olduğu, tercihlerini de bu yönde yaptığı belirtildi. Kaza, dün saat 02.00 sıralarında Biga-Bandırma karayolu Şakirbey Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A.Ş. (24) yönetimindeki 17 ACH 528 otomobil, kavşakta Necati Kaan Şahin yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada Şahin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati Kaan Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
OTOMOBILI BIRAKIP KAÇTI
Kazanın ardından otomobili bırakıp kaçmaya çalışan M.A.Ş., bekçiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve 1.35 promil alkollü olduğu tespit edilen M.A.Ş., Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. TYTAYT Sayısal Türkiye 1'incisi olan Necati Kaan Şahin'in doktor olmak istediği, tercihlerini de bu yönde yaptığı belirtildi. Necati Kaan Şahin'in bugün Gebze'de toprağa verileceği öğrenildi.
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