50'den fazla unvan özelinde emekli maaşı ve ikramiyesi!
Çeşitli unvanlardaki kamu personelinin 50 unvan üzerinde emekli maaşı ve ikramiyesi hesaplanmasını sizin için derledik.
|12 Ağustos 2021 11:14
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2021 yılı Temmuz sonrası için belirlenen katsayılar çerçevesinde; Askeri personel, hakim ve savcı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, profesörler, doktor, mühendis, öğretmen ve polis memuru gibi unvanlarda çalışanların emekli maaşı ve ikramiyesini yayımlıyoruz.
Emekli maaşınızı ve ikramiyenizi öğrenmek için tıklayınız
Askerlerin emekli maaşı ve ikramiyelerini öğrenmek için tıklayınız
İlana çıkılan unvanların maaşlarını görmek için TIKLAYINIZ
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